РИАМО - 26 фев. Тематические билеты «Единый» с дизайном, посвященным запуску новых станций «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк», начали продавать во всех кассах метро, общий тираж транспортных карт составил 200 тысяч штук, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В кассах метро появились билеты «Единый» (на две поездки), посвященные запуску первого участка Большой кольцевой линии. Мы разработали четыре варианта дизайна проездного, каждый посвящен одной из новых станций — «Шелепихе», «Хорошевской», «ЦСКА» и «Петровскому парку», — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Каждый вид тематического проездного билета выпустили тиражом 50 тысяч экземпляров. На картах изображены новые станции или участок Большой кольцевой линии, на котором они расположены.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл первые пять станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена: для пассажиров стали доступны станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

Первый участок Большой кольцевой линии разгрузит Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую ветки. Транспорт станет доступнее для жителей пяти районов Москвы — Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живет больше 480 тысяч человек.

Замкнуть новое кольцо планируют в 2021–2022 годах. Название «Большая кольцевая линия» было присвоено ему по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократится на 20–30 минут, потому что больше им не понадобится ехать в центр, чтобы пересаживаться на соседние линии или другой вид транспорта.