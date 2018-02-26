РИАМО - 26 фев. Жители Московской области пожаловались в Госадмтехнадзор Подмосковья на содержание территорий за минувшую неделю порядка 1 тысячи раз, сообщила в понедельник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«В Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий. По итогам минувшей недели в службу поступило 974 обращения от жителей региона», - сказала Витушева.

Она уточнила, что при этом есть муниципалитеты, из которых не направлено ни одной жалобы по содержанию и благоустройству территорий.

«Лидерами в сфере чистоты и порядка стали городские округа Электрогорск, Звездный городок, Черноголовка, Рошаль, Ликино-Дулево, Восход, Молодежный, Серебряные Пруды, Протвино, Пущино, Шаховская, а также муниципальные районы Серпуховской, Лотошинский и Луховицкий. Причем два из отмеченных муниципалитетов – Электрогорск и Протвино – сохраняют статус «ни одной жалобы» уже две недели», - подчеркнула Витушева.

По ее словам, в зимний период инспекторы осуществляют надзор за поддержанием должного порядка на вверенных территориях в усиленном режиме, исполняя требование губернатора Московской области Андрея Воробьева о неукоснительном соблюдении областного законодательства в сфере благоустройства всеми ответственными лицами и жителями региона.