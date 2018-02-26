РИАМО - 26 фев. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в ходе проведения проверок в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц в период с 19 по 22 февраля выявили свыше 200 нарушений, сообщается на сайте надзорного ведомства.

За минувшую неделю управление Роспотребнадзора по Подмосковью провело в отношении юрлиц и ИП 99 проверок, 34 из них плановых, 65 - внеплановых. Правонарушения были выявлены по итогам 66 проверок. В том числе по итогам 68 проведенных проверок выданы еще и предписания.

«Выявлено правонарушений по итогам проверок: 202», - говорится в сообщении.

Всего по итогам проверок выдано 68 предписаний. Кроме того, по результатам проверок с выявленными правонарушениями наложено 108 административных наказаний.