РИАМО - 26 фев. Операция Госадмтехнадзора Подмосковья «Засада на снегосвалку» выявила 20 сбросов снежных масс вне установленных точек по итогам прошедшей недели, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Всего на минувшей неделе Госадмтехнадзор предотвратил 20 случаев сбросов снега вне установленных для этих целей мест. Операция продолжается», - отметила Витушева.

По ее словам, в связи с обращениями жителей городского округа Электросталь сотрудниками территориального отдела Госадмтехнадзора установлено место в черте города, где снежные массы, образующиеся в результате очистки территории от снега, складировались незаконно. Установлена организация, осуществлявшая сброс, – ею оказалась одна из управляющих компаний города.

«Теперь в рамках исполнения предписания и устранения нарушения этой компании предстоит вывезти на законное место складирования снега не только снег, привезенный ими, но и поработать за других недобросовестных нарушителей. Также для предотвращения подобных случаев компании-владельцу данного поля выдано представление с целью ограничить въезд на данный участок», - отметила она.

В Шатуре инспекторы проверили содержание территории снегосвалки, расположенной на территории городского округа. За наличие на территории снегосвалки порубочных остатков в отношении эксплуатирующей организации МБУ «БОСШ» было возбуждено административное дело. Нарушение на данный момент устранено, заключила глава ведомства.