РИАМО - 26 фев. В результате пожара в квартире на шестом этаже дома на Пятницком шоссе пострадали несколько человек, в то же время удалось вытащить из горящей квартиры ребенка, и еще одного жильца спасли из квартиры этажом выше, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре по адресу: Пятницкое шоссе, дом 41, корпус 1, поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в понедельник в 19:44. Происходил пожар в одной из квартир, расположенной на шестом этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«К сожалению, имеются пострадавшие», - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир спасли 10 человек, из них один ребенок.

В 20:24 пожар был ликвидирован.