РИАМО - 26 фев. Волонтеры расчистили снег во дворах одиноких пенсионеров в 13 муниципалитетах Подмосковья в рамках акции «Тропинка к дому», сообщила в понедельник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

В рамках благотворительной акции Госадмтехнадзора Московской области «Тропинка к дому» сотрудники территориальных отделов совместно с общественниками продолжают помогать ветеранам, одиноким и пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями и просто хорошим людям. В зимний период снегопадов волонтеры расчищают от снега территорию частников, помогают им по хозяйству.

«В минувшие выходные акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» прошла в 13 муниципальных образованиях Подмосковья. Так, за выходные инспекторы и общественники оказали помощь коренной жительнице деревни Мендюкино Зарайска, ветерану труда 78-летней Валентине Сергеевне Кожаровой. Более 30 лет Кожарова проработала на одном из градообразующих предприятий Зарайска - обувной фабрике», - сказала Витушева.

Она отметила, что волонтеры всегда рады помочь, особенно заслуженным людям. Также в поселке Малино городского округа Ступино волонтеры очистили тропинку к дому, где проживает ветеран труда Нина Перминова. Кроме того, по ее просьбе волонтеры очистили кровлю дома.