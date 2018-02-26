РИАМО - 26 фев. Около 30 сельхозпредприятий Московской области примут участие в XVI Международной выставке оборудования и технологий животноводства, молочного и мясного производств «Молочная и мясная индустрия», которая будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо» с 27 февраля по 2 марта, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

В мероприятии также примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На протяжении многих лет Московская область является одним из наиболее активных участников этой выставки - представительного смотра сельскохозяйственного производства. И в этот раз Подмосковье будут представлять около 30 сельхозпредприятий. Агропромышленный комплекс нашего региона динамично развивается, и нам есть, что показать российским и зарубежным партнерам», - сказал Разин.

Также глава Минсельхозпрода Подмосковья обратится с приветственной речью к участникам и торжественно откроет смотр сельскохозяйственного производства.

Выставка проводится с 2002 года и является одной из самых крупных в России. Она зарекомендовала себя как бизнес-мероприятие, на которое ежегодно собираются специалисты молочной, мясной отраслей и животноводства.

На выставке представляются оборудование и технологии для модернизации и повышения эффективности деятельности агрохолдингов, предприятий молочной и мясной индустрии, животноводческих и фермерских хозяйств.

«В процессе развития на выставке появляются новые тематические разделы, демонстрирующие оборудование и технологии для агропромышленного производства полного цикла: от репродукции племенных животных, их выращивания, содержания и откорма до переработки и упаковки продукции животноводства: как для молочной, так и для мясной отраслей», - уточняется в сообщении.

Кроме того, в рамках выставки ежегодно проходит насыщенная деловая программа с уникальными мероприятиями, посвященными практическим вопросам, с которыми специалисты сталкиваются в своей ежедневной работе.

Выставка имеет международный статус, на ней представлены многие иностранные и международные компании из Франции, Италии, Чехии, Германии, Нидерландов, Австрии, ближнего и дальнего зарубежья.

«Планируется посещение выставки специалистами из 40 стран мира», - подчеркивается в материале.