РИАМО - 26 фев. Столичные педагоги сформулируют задачи, которые стоят перед школами на будущее, а также оценят решение существующих проблем в рамках разработки стратегии развития образования до 2025 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин встретился с представителями образовательного сообщества по вопросам стратегии развития образования до 2025 года.

«Мы с вами прошли большой путь структурных изменений, финансовых, изменений мотивации работ, усиления материальной базы, самих подходов к образованию. Наши школы стали давать качественное образование. Не только элитные, но и большинство московских школ. Качество выпускников по всем параметрам стало в два раза лучше и выше, чем было на старте», — сказал Собянин.

Он добавил, что эти результаты подтверждены международными исследованиями, результатами ЕГЭ, олимпиад и так далее.

«Перед нами новые задачи, новые вызовы, к которым, конечно, наша школа должна быть готова. От работы нашей образовательной системы во многом зависит будущее наших выпускников, москвичей, которые заканчивают школы и идут в большую жизнь. От того, как мы их подготовим, во многом зависит успех будущей и очень непростой современной жизни», — отметил мэр.

По его словам, необходимо вместе с педагогическим сообществом прийти к пониманию, какие проблемы существуют в московском образовании и какие задачи стоят на перспективу. Мэр также выразил надежду, что московские учителя, ведущие вузы города, эксперты активно включатся в дальнейшее обсуждение стратегии развития московского образования.

Руководитель городского департамента образования Исаак Калина рассказал, что работа над стратегией начнется со встреч директоров московских школ. Первая их них пройдет уже на этой неделе. Вторым этапом, по его словам, станет обсуждение среди учительского сообщества, а также представителей ассоциаций, созданных в образовательной сфере. Такая организация работы обеспечит необходимый масштаб дискуссии.