РИАМО - 27 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во вторник проведет расширенное заседание правительства Московской области, в котором примут участие как министры областного правительства, так и главы муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«27 февраля в 10:00 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства региона», - отмечается в сообщении.

В заседании примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.