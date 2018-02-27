РИАМО - 27 фев. Современные авторы в образах литературных классиков поборются за звание «Короля поэтов» на станции метро «Маяковская» во вторник, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Двадцать седьмого февраля в 12 часов в вестибюле станции «Маяковская» растянут бойцовский ринг. Но сойдутся на нем не боксеры, а рэп-исполнители. В честь столетия литературной битвы за звание «Короля поэтов» (которая прошла в большой аудитории Политехнического музея), они сразятся в поэтической дуэли. Участники примерят на себя образы и стиль творцов XX века — Гумилева, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, Бродского, Евтушенко и других», - говорится в сообщении.

Выберут короля поэтов XXI века известные блогеры, представители российской хип-хоп-культуры и простые москвичи. А перед финальным раундом зрителям покажут историческую реконструкцию поединка Владимира Маяковского и Игоря Северянина в исполнении актеров городского мюзикла «Маяковский», премьера которого состоится в апреле 2018 года на сцене московского Театра Луны.

«Поэтический баттл» не единственная культурная акция в московской подземке. Так, до 25 февраля музыканты могут подать заявку на участие в третьем сезоне проекта «Музыка в метро». О своем желании уже заявили ансамбль гусляров, тульский мужской вокальный ансамбль, а также артистка, выступающая в жанре мелодекламации (чтение стихов или прозы под музыку), — всего больше 500 человек.

«Отбор артистов проходит в несколько этапов. Для того чтобы официально выступать в столичном метрополитене, необходимо подать заявку на сайте проекта и отправить видео со своим выступлением», - добавляется в сообщении.