РИАМО – 26 фев. Возгорание из-за короткого замыкания произошло на площади 0,5 квадратного метра в детском саду, из дошкольного учреждения спасатели эвакуировали более 30 детей, сообщает ТАСС.

«В одном из помещений детского сада, расположенного в доме 149, корпус 2, по Варшавскому шоссе, произошло короткое замыкание с небольшим возгоранием на площади 0,5 квадратного метра. Из здания было эвакуировано более 30 детей», - сказал источник агентства в экстренных службах.

В настоящее время возгорание ликвидировали, идет проветривание помещений.