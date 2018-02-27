РИАМО - 27 фев. В префектуре Центрального административного округа Москвы подвели итоги XII окружного конкурса на присуждение премии «Общественное признание», на конкурс были поданы 73 заявки, победителей наградят во вторник, говорится в сообщении пресс-службы префектуры.

Ежегодная премия «Общественное признание» учреждена общественным советом при префекте ЦАО в 2006 году. В течении 12 лет она объединяет лучших представителей общественности и бизнеса, работающих на благо округа. Цель мероприятия – отметить вклад жителей в развитие наиболее приоритетных сфер жизнедеятельности округа.

«27 февраля в 18:00 часов в Московском международном Доме музыки состоится торжественная церемония вручения ежегодной окружной премии «Общественное признание. В 2018 награждение пройдет по восьми номинациям: «Мой округ - моя забота», «Не стареют душой ветераны», «Поступок года», «Добровольцы года», «Преодоление», «Молодежный взгляд», «От сердца к сердцу» и «Человек года ЦАО». В этом году к участию в конкурсе подано 73 заявки. Наибольшее количество из них - в номинацию «От сердца к сердцу» - 19 и в номинацию «Мой округ - моя забота» — 10 заявок», - отмечается в сообщении.

В конкурсе могу участвовать организации и физические лица, представители общественных организаций и некоммерческих объединений, деловой и общественной элиты, жители округа, наиболее ярко проявившие свои лучшие профессиональные, творческие и человеческие качества, вложившие значительный вклад в социальную и экономическую жизнь Центрального округа.

Победителей традиционно определило жюри, в состав которого входят члены общественного совета при префекте ЦАО, известные общественные деятели, работающие на территории округа, среди которых директор НИИ Детской неотложной хирургии и травматологии Леонид Рошаль, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЦАО Василий Андриенко, генеральный директор ЗАО «Парижская коммуна» Александр Никитин, народная артистка РФ Ангелина Вовк, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев, депутат Государственной думы Николай Гончар, председатель жюри - депутат Московской городской думы Инна Святенко.

При подведении итогов жюри учитывало социальную значимость реализованных проектов для округа, опыт работы конкурсанта, социальный эффект и отзывы на деятельность номинанта, результативность общественной работы и другие критерии.

Главный приз конкурса - статуэтка «Признание» представляет собой хрустальная цветок, 10 лепестков которого символизируют десять районов Центрального административного округа столицы.