РИАМО – 26 фев. Руководителя дирекции общего образования НИУ «Высшая школа экономики» Сергея Калашникова нашли мертвым в его кабинете в столице, сообщается в Telegram-канале Mash.

«В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, коллеги Калашникова нашли его тело в шкафу в кабинете. На месте происшествия работают следователи.