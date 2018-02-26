РИАМО - 26 фев. Российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, торжественно встретили в московском аэропорту «Шереметьево», передает в понедельник корреспондент РИАМО.

В «Шереметьеве» несколько сотен болельщиков, родственников и друзей спортсменов держали в руках десятки флагов Российской Федерации, множество тематических плакатов, цветы, красные шары, а также скандировали всевозможные спортивные кричалки, приветствуя участников Игр.

«Я думаю, что на этой Олимпиаде все спортсмены выступали с Россией в своем сердце. Спасибо вам огромное за это от всех болельщиков и спасибо огромное болельщикам от всех олимпийцев», - сказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Бронзовая чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане по лыжным гонкам Анна Нечаевская также поблагодарила болельщиков.

«Мы смогли защитить честь нашей Родины и не упасть в грязь лицом перед нашими болельщиками», - отметила спортсменка.

Она добавила, что олимпийцы старались не концентрировать внимание на отсутствии российского флага и думать о своих гонках.

«От болельщиков была огромная поддержка, крики с трибун. Это нас так подбадривало и вдохновляло на лучшие результаты», - подчеркнула Нечаевская.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились 25 февраля. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».