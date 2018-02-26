РИАМО – 26 фев. Следствие ищет четвертого фигуранта «кокаинового дела», который вместе с подельниками пытался ввезти почти 400 килограммов наркотиков из Аргентины в Россию, Мосгорсуд оставил под стражей троих фигурантов, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Преступление совершено в составе организованной группы, не все участники которой, по версии следствия, установлены», — говорится в решении Мосгорсуда.

Трое фигурантов попытались обжаловать свой арест, однако их ходатайство было отклонено апелляционной комиссией. Все они подозреваются в незаконном обороте и контрабанде наркотиков. Четвертый же фигурант до сих пор не найден. В понедельник он заочно был арестован решением Тверского суда Москвы.

Ранее правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок. Спецоперация, в результате которой российским и аргентинским правоохранительным органам удалось предотвратить отправку около 400 килограммов кокаина из Буэнос-Айреса в Москву, проведена в декабре 2016 года. После того, как в одном из помещений российского посольства нашли 12 чемоданов с кокаином, спецслужбы заменили наркотик на муку и поместили в чемоданы GPS-трекеры. Полиция также поставила на прослушку телефоны злоумышленников, благодаря чему удалось задержать несколько человек.