РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» во вторник сыграет со словацким клубом «Слован» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте ХК «Витязь».

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, подольский хоккейный клуб «Витязь» во вторник сразится с хоккейным клубом «Слован» из Словакии в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске, начало в 19:30.

На данный момент подольский «Витязь» находится на 11 строчке с 63 очками в турнирной таблице чемпионата в конференции «Запад». ХК «Слован» в той же конференции на 12 месте с 55 очками.