РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. В подмосковном Красногорске во вторник пройдет прием населения, жителей горокруга на приеме будут ждать адвокат Наталия Тартаковская и помощник депутата Госдумы Мартина Шаккума Лидия Максимова.

Прием пройдет с 10:00 до 13:00 в помещении общественной приемной местного отделения «Единой России» по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 2, 2-й этаж, помещение 42.

Справки можно будет получить по телефону: 8(498)505-65-83.