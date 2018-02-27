РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Ярмарка «Ценопад» в подмосковной Балашихе начнет работать со вторника, сообщается на официальном сайте городского округа Балашиха.

«Социальная ярмарка «Ценопад» пройдет в Балашихе с 27 февраля по 4 марта по адресу: Балашиха, улица Фадеева, на территории сквера», – говорится в сообщении.

Проект «Ценопад» направлен на поддержку подмосковных производителей. Стоимость представленных на ярмарке товаров в среднем на 15-20% ниже, чем в сетевых магазинах, а на некоторые категории товаров скидка доходит до 70%. Последний раз социальная ярмарка «Ценопад» прошла в Балашихе с 8 по 14 января, в ней приняли участие около 40 подмосковных предпринимателей и фермеров.