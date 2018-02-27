РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 фев. Глава Королева Александр Ходырев во вторник проведет традиционную встречу с жителями города.

На встрече Ходырев выступит с докладом о проделанной работе за прошедшие годы и планами по развитию Королева в будущем. Встреча состоится в Центральном дворце культуры имени Михаила Калинина в 16:00.

«27 февраля 2018 года состоится мой ежегодный отчет перед жителями «Королев. Прошлое-настоящее-будущее». Расскажу, что сделали за три года и как будет развиваться город Королев», – написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.