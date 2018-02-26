РИАМО - 26 фев. Инспекторы Минэкологии Московской области в ходе плановой проверки предприятия «Блум» в селе Ям Домодедова, занимающегося оптовой продажей мебельной фурнитуры, выявили несоблюдение экологических требований при обращении с отходами, компания оштрафована на 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметил министр экологии и природопользования Александр Коган, в результате деятельности предприятия образуются такие отходы производства, как песок, загрязненный маслами, угольные фильтры, покрышки, автомобильные масла, аккумуляторы и мусор от бытовых помещений. Однако у юридического лица отсутствует утвержденный проект нормативов образования отходов и лимитов о размещении отходов.

«На общество будет наложен штраф в сумме 100 тысяч рублей, и выдано представление о необходимости ликвидации нарушения», - говорится в сообщении.