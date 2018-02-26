РИАМО - 26 фев. Оперативники задержали на юге Москвы 32-летнего жителя столицы по подозрению в хищении крупной суммы денег мошенническим путем у своего знакомого, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Как уточняется в материале, знакомый взял у мужчины в долг крупную сумму денег, однако в назначенное время их не вернул и перестал выходить на связь. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району в одном из домов на 1-й улице Машиностроения задержали подозреваемого», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».