РИАМО - 26 фев. За минувшую неделю застройщики устранили 131 нарушение на стройках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 19 по 25 февраля 2018 года на строящихся объектах выявлены 400 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 131 ранее выявленное нарушение», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранены 90 нарушений строительных норм и правил, приведены в порядок 10 строительных площадок, устранены 18 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также 13 иных нарушений.

За неделю инспекторским составом ведомства проведены 162 проверки строящихся объектов капстроительства, из которых 110 – плановых, 52 – внеплановых.

В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.