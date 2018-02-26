РИАМО - 26 фев. Субсидии девяти предпринимателям на сумму 12 миллионов рублей предоставили в Солнечногорском районе Подмосковья в минувшем году, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«В рамках государственной поддержки за счет средств местного и областного бюджетов предоставлена субсидия девяти предпринимателям на сумму 12 миллионов рублей», - сказал глава Солнечногорского района Андрей Чураков.

Он напомнил, что в Солнечногорском районе работают 6389 субъектов малого бизнеса. 1618 из них были зарегистрированы в 2017 году, что на 776 больше, чем в 2016 году.

Чураков отметил улучшение работы таких структур поддержки предпринимательства, как Союз промышленников и предпринимателей Солнечногорского района, Солнечногорская торгово-промышленная палата, совет директоров при главе Солнечногорского района.

По словам главы, важным событием стало открытие в марте 2017 года Солнечногорского отделения общественной приемной по защите прав предпринимателей.

«Для нас важно, чтобы инвестор, предприниматель остался на нашей территории, для них каждый четверг проводятся дни открытых дверей. За 2017 год принято более 200 предпринимателей, 70% из них получили конкретную помощь в течение недели», - рассказал Чураков.

Он подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание социально-ориентированному бизнесу.