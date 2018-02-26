РИАМО - 26 фев. Правительство Московской области представило конкретный план по сохранению и рекультивации бассейна реки Волги, включающий, в том числе, модернизацию очистных сооружений, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства ЖКХ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин принял участие в выездном круглом столе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды на тему «О реализации мероприятий, направленных на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», который состоялся в Казани.

«Правительство Московской области имеет конкретный план по сохранению и рекультивации бассейна реки Волги. В частности, мы намерены к 2025 году провести модернизацию и строительство очистных сооружений с применением наилучших доступных технологий не менее чем на 39 объектах общей мощностью 1,869 миллиона кубометров в сутки и рекультивировать не менее 54,5 гектаров земель, подвергшихся негативному воздействию накопленного экологического ущерба», - сообщил Хромушин.

Кроме того, по его словам, планируется также установить автоматизированные системы и лаборатории по контролю за составом и объемом сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

«Указанными мероприятиями мы планируем снизить объем загрязненных сточных вод на 358,86 миллиона кубометров в год, снизить долю неочищенных сточных вод, подлежащих очистке, до 10%, рекультивировать природные территории и объекты прошлого экологического ущерба и улучшить качество жизни более чем у 462 тысяч жителей Подмосковья», - подчеркнул Хромушин.

Финансирование регионального проекта планируется из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Целью проекта является сохранение бассейна реки Волги, в том числе путем уменьшения не менее чем на 80% объемов сброса загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и обводнение реки Ахтубы до 100 кубических метров в секунду к концу 2025 года.