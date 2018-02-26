РИАМО - 26 фев. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области совместно с внештатными инспекторами ведомства проверили состояние кровель в муниципальных образованиях региона, в ходе проверки по предписаниям надзорного органа за четыре дня от снега и наледи очистили 65 крыш зданий, сообщила в понедельник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Так, по итогам надзорной деятельности сотрудников ведомства наибольшее количество ледяных образований было удалено в городском округе Подольск - десять кровель, по шесть очищены в Ступине и Коломенском городском округе, очищены по четыре кровли в Клину и Лыткарине. В данных муниципалитетах нарушения были устранены в день выявления», - сообщила Витушева.

Она отметила, что качество проведения зимней уборки территорий является предметом повышенного внимания инспекторов, так как чистота и порядок зимой – это еще и вопрос безопасности пешеходов.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует неукоснительного соблюдения правил благоустройства в Подмосковье независимо от погодных условий и сезона», - напомнила начальник надзорного органа.