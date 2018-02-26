РИАМО - 26 фев. В столице в зале интерактивной карты в Доме на Брестской открылась выставка «Архитектура в живописи», выставка продлится до 7 марта, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Мероприятие стало совместным проектом Дома на Брестской и Московского союза художников. Собственный взгляд на архитектуру столицы России представят посетителям более 60 профессиональных художников», - говорится в сообщении.

Выставка открыта для всех желающих до 7 марта, кроме выходных и праздничных дней по адресу: улица 2-я Брестская, дом 6. Вход свободный.

Архитектурная живопись – особый жанр, призванный продемонстрировать зрителю не только красоту отдельного здания, но и передать атмосферу места, улицы, привлечь внимание к наиболее характерным деталям и показать настроение и динамику целого города.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве стартовала беспрецедентная программа реновации жилищного фонда города, в рамках которой проектируются новые жилые дома с современным обликом. Убежден, реализация этого и других масштабных проектов привнесет новые штрихи к портрету нашего любимого города» - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.