РИАМО - 26 фев. Первенство России по конькобежному спорту среди юношей и девушек прошло в подмосковной Коломне и собрало более 130 спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы конькобежного центра «Коломна».

На ледовой арене конькобежного центра «Коломна» 22-24 февраля 2018 года прошло первенство России по конькобежному спорту среди юношей и девушек до 17 лет.

«В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из 26 регионов: Владимирской, Вологодской, Нижегородской, Томской, Кировской, Челябинской, Омской областей, Хабаровского края, Алтайского края, Пермского края, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Татарстана, Москвы и Московской области», - говорится в сообщении.

За три дня стартов конькобежцы со всей России разыграли награды первенства на отдельных дистанциях, в многоборье, масс-старте и в командной гонке.

Итоги турнира подвела заслуженный мастер спорта СССР, многократная чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка, главный судья соревнований Наталья Петрусева. По ее словам, были показаны высокие результаты на 1,5 тысячи метров у юношей. Команда Челябинска продемонстрировала прекрасную подготовку к этим стартам, выиграв две командные гонки.

«В целом, что касается организации и проведения соревнований в Коломне, все замечательно. Коломенский лед как всегда качественный, служба подготовки льда нас никогда не подводила, судейская коллегия работала слажено», - сказала Петрусева.

По общей сумме командных очков, в которую вошли результаты выступления конькобежцев по всем дисциплинам первенства, первое место завоевала команда Челябинской области (2953 очка), второй результат у Свердловской области (1832 очка), третий – у Санкт-Петербурга (1240 очков). Четвертое место в турнирной таблице заняла команда Москвы (1092 очка), Московская область (794 очка) – на пятой строчке.

Онлайн-трансляцию соревнований, организованную конькобежным центром «Коломна», посмотрели свыше 12 тысяч интернет-пользователей России.