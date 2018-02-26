РИАМО - 26 фев. По результатам 2017 года в управление Росреестра по Московской области поступило более 75 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг по регистрации прав, ограничений в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для физических лиц получение услуг в электронном виде не только снижает коррупционные риски и обеспечивает сокращение сроков предоставления услуги, но и уменьшает прямые затраты, так как госпошлина на услуги в электронном виде для них на 30% меньше», - говорится в сообщении.

Главное преимущество электронной формы взаимодействия – возможность сократить количество неточностей и технических ошибок на этапе подачи документов. Благодаря этому услуги регистрации оказываются значительно быстрее – за один-два рабочих дня.

Кроме того, электронная форма получения услуг в сфере регистрации прав также характеризуется низкой долей приостановлений. По данным на декабрь 2017 года доля приостановлений по заявлениям о регистрации прав, поданным в электронном виде, снизилась до 3,5%. Это меньше, чем в традиционном бумажном виде.

Также внедрение электронного взаимодействия позволяет организовать дополнительный прямой доступ заявителей к электронным услугам в сфере регистрации.

«Например, в банковской сфере реализован механизм электронного обращения граждан за получением услуги по регистрации перехода права в электронном виде сразу после выдачи ипотечного кредита на приобретение недвижимости. Электронный сервис позволяет выполнить все необходимые операции сотруднику банка, тем самым снять необходимость дополнительного обращения заявителя в МФЦ», - подчеркивается в материале.

Помимо банковской сферы растет доля обращений в управление в электронной форме от органов местного самоуправления Московской области, оказывающих жителям иные государственные услуги, требующие сведений из ЕГРН, а также от нотариусов.