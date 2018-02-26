РИАМО - 26 фев. Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему совладельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову до 27 марта, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Пресненским районным судом Москвы 26 февраля 2018 года удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Аверьянова И.И. на 1 месяц, то есть до 27 марта 2018 года», - сказал собеседник агентства.

В удовлетворении ходатайства Аверьянова и его защитника об изменении меры пресечения на домашний арест было отказано.

Утром 27 декабря 2017 года мужчина, находясь на территории фабрики по улице Иловайской в Москве, совершил несколько выстрелов и ранил охранника, который от полученного ранения скончался. По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний Илья Аверьянов. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2018 года.