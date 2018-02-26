РИАМО - 26 фев. В Щелковском районе Подмосковья в рамках сотрудничества правительства Московской области и Сбербанка состоялось открытие нового коворкинг-центра, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«Для нас открытие именно этого коворкинга далеко не первое, но в Щелковском районе это один из наших «пилотов», связанных с сотрудничеством со Сбербанком. Это очень современное здание, очень красивое. Как и во всех наших коворкингах, очень красиво сделан интерьер. Самое главное - совершенно уникальная атмосфера, свободная, креативная, которая в этом отношении создает стимул для начала своего собственного дела и для его быстрого развития», - сказал Буцаев.

Он добавил, что новый коворкинг открыт в бывшем помещении офиса Сбербанка. Ранее отделение располагалось на двух этажах здания, в настоящий момент один этаж был отдан для создания коворкинга.

«Такая синергия, по нашему мнению, даст уникальный эффект для предпринимателя по возможности использования как места работы в коворкинге, так и для услуг, которые Сбербанк предоставляет бизнесу и индивидуальному предпринимателю», - добавил Буцаев.

Он отметил, что коворкинг уникален не только как рабочее место с определенной инфраструктурой, но и своей атмосферой и возможностью общаться со своими коллегами.

«Если говорить в отношении того, насколько востребовано, – у нас есть коворкинги в высокоурбанизированных территориях, где уровень заполняемости приближается к 90%. Но в среднем уровень в настоящий момент достигает 60-65%. Задача в настоящий момент - повышение популярности коворкингов, повышение количества резидентов. Но самое главное - сделать коворкинг более удобным. Для этого мы расширяем, в том числе, и услуги, которые предоставляются в этих местах», - подчеркнул Буцаев.

По его словам, Подмосковье занимает лидирующие позиции в стране по количеству коворкингов.

«Наша миссия - помогать предпринимателям. Второе, мы проводим оптимизацию площадей. Здесь когда-то было большое отделение, сегодня благодаря переходу банковских услуг в онлайн мы помещаемся на одном этаже. Мы очень бы хотели, чтобы вместе с нами работали предприниматели, и правительство Московской области это патронировало», - сказал председатель Среднерусского банка Сбербанка России Игорь Артамонов.