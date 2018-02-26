РИАМО - 26 фев. На благоустройство военного городка Тимоново в Солнечногорском районе Подмосковья направят 50 миллионов рублей, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В понедельник глава Солнечногорского района Андрей Чураков выступил перед жителями с отчетом о проделанной в 2017 году работе.

«Особое внимание губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.) - военные городки, региональное правительство выделило в этом году 50 миллионов рублей на благоустройство Тимонова», - сказала Виртуозова журналистам по итогам отчета главы района.

Она отметила, что в Солнечногорском районе три больших военных городка, их благоустройство продолжится.