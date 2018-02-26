РИАМО - 26 фев. Проблемы Солнечногорского района Подмосковья, включая благоустройство военных городков, должны решать с учетом мнения жителей, заявила в понедельник вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В понедельник глава района Андрей Чураков выступил перед жителями с отчетом о проделанной в 2017 году работе.

«Глава района является членом нашей команды, мы видим результаты его работы, продолжим оказывать поддержку. У Солнечногорского района огромный потенциал, а, значит, жизнь людей должна становится благополучнее, для этого нужно продолжить решать накопившееся проблемы. И в этом нам необходима поддержка людей», - сказала Виртуозова журналистам.

Она отметила, что приоритетами является благоустройство военных городков и создание городского округа на территории Солнечногорского района.