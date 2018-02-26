РИАМО - 26 фев. Формирование городского округа на территории Солнечногорского района Подмосковья является приоритетной работой для властей муниципалитета на 2018 год, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«На сегодняшний день безусловный приоритет - преобразование Солнечногорского муниципального района в городской округ. Мы надеемся, что в 2018 году с этой задачей район справится», - сказала Виртуозова.

Ранее глава Солнечногорского района Андрей Чураков в ходе отчета перед жителями рассказал, что создание городского округа на территории муниципалитета остается на повестке дня у властей в 2018 году. Он отметил, что городской округ является наиболее эффективным форматом муниципального управления, это новый этап в развитии района.