РИАМО - 26 фев. Скорость движения автобусов большой вместимости в Москве увеличилась примерно на 15% после того, как пассажирам разрешили входить во все двери, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Мы сначала решили, что отменим вход через первую дверь и только на автобусы большой вместимости, так называемые автобусы-«гармошки». Первые итоги показали, что скорость движения на этих маршрутах увеличилась на 15%, то есть на 15% время пути для пассажиров, которые пользуются этими маршрутами, стало меньше», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что в ближайший месяц решится вопрос с валидаторами в автобусах, так как в новом наземном транспорте их будет больше, а в действующих автобусах уже установили дополнительные, поэтому каждый пассажир сможет оплатить проезд без каких-либо проблем.