РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. В понедельник на оперативном совещании глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил своему заместителю Андрею Сырову грамоту от председателя комитета по ценам и тарифам Московской области Натальи Ушаковой, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (26 февраля – ред.) я выполняю поручение председателя комитета по ценам и тарифам Московской области Натальи Ушаковой и вручаю заместителю главы администрации Андрею Сырову почетную грамоту за достижение результатов в профессиональной деятельности по реализации концепции перехода к единым тарифам на коммунальные услуги в городском округе Люберцы», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что Люберецкий район был сформирован в городской округ, на территории которого были созданы единые тарифы ЖКХ.

«Формированием новых тарифов занимался Андрей Сыров. С этой задачей он справился. Желаю ему и дальше работать с таким же профессионализмом», – добавил Ружицкий.