РИАМО - 26 фев. Жители и гости столицы будут совершать около 150 тысяч дополнительных поездок в день на городском транспорте во время чемпионата мира по футболу – 2018, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Транспорт с нагрузкой, безусловно, справится. Примерно на 150 тысяч увеличится количество дополнительных поездок в день во время проведения чемпионата мира по футболу в Москве, который всех москвичей порадует, и будет хорошая дружеская и спортивная обстановка, которая поможет и участникам, и гостям города», - сказал Ликсутов в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что на настоящий момент в столице ежедневно осуществляется порядка 19 миллионов поездок на общественном транспорте. Поэтому 150 тысяч дополнительных поездок не нанесут серьезный урон транспортной системе города.

«Конечно, в час пик в дни проведения матчей будет несколько больше людей, но это понятно, это есть и сейчас: любой концерт или спортивно-массовое мероприятие привлекает пассажиров. Примерно 75-80% всех зрителей пользуются городским транспортом, поэтому уверен, у нас есть детальные схемы, как все это организовать, и подъезжающие машины, и личные — и организованные группы спортсменов, представители FIFA — и многих других - все достаточно организовано и уже проработано», - отметил Ликсутов.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».