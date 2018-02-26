РИАМО - 26 фев. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили на складе в Подмосковье розы из Кении, которые заражены цветочным трипсом, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота», при досмотре срезов цветов розы кустовой (происхождением Кения), был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.