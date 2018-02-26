РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Сотрудники ГИБДД по Подольску разыскивают свидетелей ДТП, в котором автомобиль скорой помощи сбил женщину на пешеходном переходе, инцидент произошел 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 февраля около 15:35 на Ленинградской улице, напротив дома №17. Водитель, управляя автомашиной ГАЗель (скорая помощь – ред.), совершил наезд на пешехода – женщину», – говорится в сообщении.

Сотрудники призывают всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, позвонить в отдел дознания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск по телефону: 8(496)754-82-07 или связаться с дежурной частью по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.