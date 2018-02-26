РИАМО - 26 фев. Таксисты смогут подавать заявки на получение разрешения на перевозки пассажиров во время чемпионата мира по футболу в России до конца марта, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«С 1 февраля у нас открыта аккредитация в Московской административной дорожной инспекции. Для того, чтобы получить таксистам разрешение на перевозку болельщиков во время чемпионата, вам надо соответствовать ряду простых критериев - надо быть легальным таксистом и не иметь штрафов. Изначально заявку для аккредитации могли оставить до конца февраля, но мы решили продлить на март эту аккредитацию», - сказал Ликсутов в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Он также пригласил водителей такси поскорее принять решение об участии автомобиля в числе аккредитованных на работу во время чемпионата.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».