РИАМО - 26 фев. Сотрудники полиции изъяли у жителя Москвы львенка после жалоб на фотосессии с животным, львенка отправили в Центр передержки департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщил РИАМО в понедельник источник в департаменте.

Он отметил, что ранее жители пожаловались в Росприроднадзор на то, что в интернете появляются объявления о фотосессиях с дикими кошками.

«В итоге полиция провела операцию на северо-западе Москвы, в ходе которой на место встречи явился мужчина, у него в переноске был львенок. Документов на животное представлено не было. В итоге животное было изъято и направлено в Центр передержки в Дмитровский район», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту инспекторы проводят административное расследование.