РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Компания «Автомиг» Подольска проведет проверку по факту жалобы на одного из водителей, который якобы высадил 13-летнюю девочку на проезжей части в мороз, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер транспортной компании.

Жительница Подольска написала на сайте «Добродел» жалобу на одного из водителей маршрута №29 компании «Автомиг». По ее словам, в понедельник около 9:45 ее 13-летняя дочь добиралась на маршрутке от остановки «Заводоуправление» в микрорайоне Климовск. Однако оплатить проезд девочка не смогла из-за нехватки денежных средств на карте «Стрелка». По этой причине водитель маршрутки высадил ребенка на проезжей части перед эстакадой на Индустриальной улице в 20-градусный мороз.

«На данном маршруте работает восемь автобусов. Данную жалобу я зафиксировала и 27 февраля передам руководству. Могу сказать, что по данному обращению мы в обязательном порядке проведем проверку», – сказала диспетчер.

Она добавила, что разбираться в данном вопросе будет руководство. Однако, если данный инцидент действительно имел место быть, водителю не следовало так поступать и тем более высаживать ребенка на проезжей части в мороз.