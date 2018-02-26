РИАМО - 26 фев. Спасатели Подмосковья предупредили о возможном понижении температуры до минус 32 градусов предстоящей ночью и попросили не выходить лишний раз из дома, а также рассказали о мерах безопасности при сильных морозах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь с 26 на 27 февраля в Московской области ожидается понижение температуры местами до минус 32 градусов, местами небольшой снег, гололедица. В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дома, особенно это касается детей», - говорится в сообщении.

Собираясь на улицу, необходимо смазать лицо и руки защитным жирным кремом. Одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, лучше всего использовать специальную термоодежду. Обувь должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки, можно использовать две пары хлопчатобумажных носков.

На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждете на остановке общественный транспорт. Идти по улице лучше перебежками с остановками в кафе, магазинах, подъездах. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и желательно носом.

Сильно замерзшие места нельзя растирать снегом и отогревать горячей водой. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую теплую материю и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается, необходимо сразу обратиться к врачу.

«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, или ванну. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре», - заключается в сообщении.