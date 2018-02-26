РИАМО - 26 фев. В здании школы на севере Москвы произошло короткое замыкание, пострадавших нет, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Астрадамский проезд, дом 5: выезд был, но наша помощь не потребовалась. Администрация справилась самостоятельно. Там было короткое замыкание электропроводки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при происшествии никто не пострадал.

Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается школа №1454.