РИАМО - 26 фев. Школьники из Индонезии побывали в подмосковной Рузе, они посетили местные музеи и памятники, визит состоялся в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного Нововолковской школой Рузского округа в Подмосковье и средней школой №4 индонезийского города Баубау, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее Нововолковская основная общеобразовательная школа Рузского округа и средняя государственная школа №4 города Баубау (остров Бутон, провинция Юго-Восточный Сулавеси, Индонезия) подписали меморандум о взаимопонимании. В январе этого года в Индонезию летала делегация жителей Рузского округа.

«Группа молодых людей из жаркой Индонезии, города Баубау побывали у нас в гостях. Гости посетили площадь Партизан, побывали на братской могиле защитников Рузы, в краеведческом музее. Осмотр экспозиций нашего музея вызвал живой интерес у гостей. Оказывается, многие предметы обихода старины в России и Индонезии очень схожи», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он добавил, что индонезийские туристы побывали в Рузе по приглашению представителей Нововолковской школы.