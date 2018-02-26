РИАМО - 26 фев. Болельщики, родственники и друзья спортсменов ожидают участников зимней Олимпиады в Пхенчхане-2018 в столичном аэропорту «Шереметьево», напевая гимн РФ и держа в руках российские флаги и тематические плакаты, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

В аэропорту «Шереметьево» несколько сотен человек разных возрастов ожидают российских спортсменов, которые приняли участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Болельщики, родственники и друзья спортсменов держат в руках десятки флагов Российской Федерации, множество тематических плакатов, цветы, красные шары, а также напевают гимн России и скандируют всевозможные спортивные кричалки.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились 25 февраля. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».