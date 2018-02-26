РИАМО (ЭЛЕКТРОСТАЛЬ) – 26 фев. Женский клуб «Динамо-Электросталь» стал серебряным призером розыгрыша Кубка европейских чемпионов по индорхоккею, сообщила Электростальскому информагентству старший тренер «Динамо-Электростали» Светлана Иванова.

По данным агентства, соревнования проходили с 23 по 25 февраля в Праге. Участие в них принимали восемь клубов.

«Клуб «Динамо-Электросталь» стал серебряным призером розыгрыша Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд. На предварительном этапе электростальские девушки обыграли со счетом 5:3 английскую команду Slough HC, разгромили чемпионок Франции, клуб Stade Francais – 10:1. Но, увы, проиграли бельгийскому Royal White Stars – 2:4. В дальнейшем подмосковная команда нанесла поражения литовской команде «Гинтра Стректе» - 9:3 и хозяйкам турнира, чешской «Славии» – 6:4», – сказала Иванова.

В итоге клуб «Динамо-Электросталь» завоевал серебряные медали розыгрыша Кубка европейских чемпионов, а нападающая этого клуба Валерия Борисова, на счету которой 18 мячей, забитых в ворота соперниц, признана лучшим игроком турнира.

«Серебро» Кубка европейских чемпионов – уже второй в 2018 году крупный успех для девушек из «Динамо-Электростали». В январе они стали чемпионками России по индорхоккею, тогда же Борисова в составе сборной России стала лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата Европы.