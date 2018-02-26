РИАМО - 26 фев. Столичный департамент ЖКХ опроверг информацию о прорыве трубопровода на пересечении улиц Перовской и Плеханова, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента.

«Прорыва трубы не было, было разлитие воды. Это не авария. Все потребители подключены, никто не отключался», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что на востоке Москвы, по данным очевидцев, случился прорыв трубопровода. Инцидент произошел на пересечении улиц Перовской и Плеханова.