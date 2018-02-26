РИАМО - 26 фев. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Ступине троих молодых людей, которые подозреваются в совершении серии краж из частных домов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленники повреждали стеклопакеты и незаконно проникали в частные дома, расположенные на территориях СНТ, откуда похищали бытовую технику, электроинструменты и личные вещи жителей.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции трое правонарушителей были установлены и задержаны в момент совершения очередного преступления. В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейскими обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества», - сказала Петрова.

Правоохранителями установлена причастность подозреваемых к совершению восьми эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

В отношении задержанных следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.