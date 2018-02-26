РИАМО - 26 фев. Неизвестный проник в квартиру на улице Кировоградская столичного района Чертаново Центральное и похитил оттуда 10 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США и драгоценности, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в полицию обратилась безработная женщина 1980 года рождения с сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Установлено, что <…> неизвестный, путем взлома личинки замка входной двери проник в указанную квартиру, где взломал сейф и совершил кражу 10 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США и ювелирных изделий», - сказал собеседник агентства.

Общий материальный ущерб составил около 16,6 миллиона рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.