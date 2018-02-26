РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В понедельник в микрорайоне Климовск Подольска из-за ремонтных работ отключили свет в четырех многоквартирных домах до 13:00, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Сегодня (26 февраля – ред.) сотрудники подольского филиала АО «Мособлэнерго» с 9:00 до 13:00 будут производить ремонтные работы. В связи с этим в многоквартирных домах микрорайона Климовск по адресам: улица Советская, дома №№1, 3, 5 и улица Победы, дом №10/1, на время проведения ремонта электроэнергия в квартиры жителей подаваться не будет», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.